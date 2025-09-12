Лавров назвал «Интервидение» важным событием международного значения

«Интервидение» является важным событием международного значения.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Конкурс «Интервидение» — это не просто музыкальное соревнование, а важное событие международного значения, где творчество, искусство становятся важнейшим инструментом дипломатии, сохранения культурного суверенитета, укрепления взаимопонимания между народами», — сказал он.

По словам главы МИД РФ, журналисты из более чем 25 стран мира аккредитованы на конкурс.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) представит Россию на международном песенном конкурсе.

На «Интервидении» Дронов исполнит композицию, написанную продюсером Максимом Фадеевым.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.