Киев пытался сорвать саммит России и США на Аляске, целенаправленно атакуя мирное население в приграничных регионах РФ. Об этом в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, перед встречей президентов в Анкоридже, устроив серию атак беспилотников на крупные приграничные российские города, Украина целенаправленно пыталась максимально запугать мирное население, а также «создать неприемлемую атмосферу во внутренней политике государства».

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске, в Анкоридже, и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.