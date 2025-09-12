Памфилова объявила старт Единого дня голосования

Глава ЦИК России Элла Памфилова в пятницу, 12 сентября, объявила старт Единого дня голосования 2025 года.

© Вечерняя Москва

Памфилова уточнила, что наблюдение за выборами будут проводить 165,5 тысячи человек. Почти 50 тысяч граждан России проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах.

Отмечается, что в этом году участие в выборах принимают 1116 ветеранов спецоперации, а по всей стране 90 избирательных участков были названы в честь бойцов.

— У нас сегодня действительно большое важное политическое событие. В стране уже открылись избирательные участки, они уже с ночи стали открываться, наши восточные регионы. И позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года, — цитирует Памфилову РИА Новости.

12 сентября в столице стартовало голосование в рамках выборов глав регионов России. В нем смогут поучаствовать жители 19 субъектов страны, в которых проходят выборы.

11 сентября в ЦИК России был разделен ключ для расшифровки результатов электронного голосования. Это один из важнейших шагов, которые направлены на защиту голосов избирателей от возможных вмешательств.