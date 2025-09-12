В Совфеде оценили визит принца Гарри в Киев

Визит британского принца Гарри в Киев не имеет никакого практического смысла и является лишь пиар-акцией. Такое мнение высказал News.ru первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

© Zuma/TACC

По словам сенатора, принц Гари «ничего из себя не представляет», и сложно увидеть в его поездке в Киев что-то кроме пиара.

«Будет разрабатывать новые способы поддержки военных? Это смешно. Я не вижу никаких объективных причин ему туда приезжать. Но британцы всегда пытаются куда-то лезть и хотят показать, что они что-то решают. Я бы на это даже не реагировал», — отметил Джабаров.

Принц Гарри приехал на Украину после приглашения украинского правительства вместе с командой основанного им фонда Invictus Games («Игры непобежденных»). Он планирует обсудить инициативы по поддержке реабилитации раненных военнослужащих украинской армии.

Принц Гарри прибыл в Киев

Ожидается, что Гарри также посетит музей, проведет встречу с ветеранами Вооруженных сил Украины, а также встретится с премьер-министром Юлией Свириденко.