Посол в Швеции рассказал о гонениях русских в стране

В Швеции сегодня проживает около 25 тысяч выходцев из России. При этом, по словам посла РФ в стране Сергея Беляева, порядка 8 тысяч человек остаются гражданами только России. Об этом он рассказал KP.RU.

После начала СВО общественный климат в королевстве резко изменился. Русофобские настроения, которые раньше оставались на периферии, теперь стали частью повседневной политической и медийной повестки. Это болезненно сказалось на положении местных соотечественников.

«Посольству известны случаи преследования наших соотечественников за поддержку Президента России Владимира Путина, либо за отказ публично осудить политику российских властей», — заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что даже фиксировались факты увольнений с работы, травли со стороны коллег и начальства. Под удар также попадали школьники и студенты, столкнувшиеся с предвзятым отношением к себе в учебных заведениях.

Такое давление затронуло разные сферы жизни: от профессиональной до образовательной. Даже частная позиция или молчание стали поводом для дискриминации.

Особое внимание дипломат обратил на ситуацию с православным храмом в городе Вестерос. По его словам, начались откровенные гонения на православный храм в городе Вестеросе. Беляев рассказал, что местные журналисты дошли до заявлений о том, что приходская церковь якобы была специально построена около местного аэропорта, находящегося на грани закрытия, чтобы русские могли наблюдать за этим «стратегически важным объектом».

