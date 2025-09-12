Крым потребует от Украины возместить весь ущерб от преступлений Киева

Константинов: Крым потребует от Украины возместить ущерб от военных действий
Крым потребует от Украины возместить весь ущерб, нанесенный региону. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Когда начнется устройство нового миропорядка, мы будем разговаривать и о военных преступлениях Украины. И одними извинениями ее представители точно не отделаются», — подчеркнул он.
Константинов добавил, что властям Украины будет необходимо ответить за нанесенный атаками ущерб региону.
8 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Крымом и акваторией Черного моря 13 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве РФ рассказали, что с 8:00 до 11:00 мск силы ПВО сбили 12 БПЛА над территорией республики Крым и один — над акваторией Черного моря.
6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России. Впоследствии республика воссоединилась с РФ.
