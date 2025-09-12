Путин неожиданнно назвал улучшение демографии приоритетной задачей в РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что улучшение демографической ситуации в стране является приоритетной общенациональной задачей. Его приветственное обращение к участникам пленарного заседания форума социальных инноваций было передано РИА «Новости».

Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев зачитал обращение главы государства, в котором подчеркивалось, что главное внимание на форуме сосредоточено на демографической политике России.

Подчеркну: улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни населения, укрепление ценностей большой многодетной семьи — это приоритетная общенациональная задача, процитировал Щеголев слова президента.

Путин отметил необходимость максимального использования потенциала государства, бизнеса, СМИ, некоммерческих организаций и волонтерского движения для решения демографических проблем.

Ранее, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), президент подчеркнул, что женщины всё чаще рожают и после 35, и даже в 40 лет, и добавил, что для России чем больше детей рождается, тем лучше.

Важным дополнением стало заявление председателя Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» Константина Абрамова на полях ВЭФ-2025. Он сообщил о планах разрешить работодателям с 2026 года выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей за рождение ребенка, при этом данные выплаты не будут облагаться налогами. Предполагается, что такой подход позволит бизнесу стимулировать рождаемость в стране.