Кадыров рассказал о полном доверии к некоторым людям

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что есть люди, которым он полностью доверяет. Об этом он сообщил РИА Новости.

Чеченский лидер отметил, что таких людей очень много, но не стал уточнять, о ком именно идет речь.

«Я в них не сомневаюсь даже на долю процента. Перечислять их и называть каждого по имени займет много времени», — сказал он.

Ранее Кадыров поделился своим представлением об успехе. По его мнению, успешный человек идет своим путем и поэтапно воплощает в жизнь свои планы. Глава республики также разместил видео, в котором описываются четыре признака успеха: если вас копируют, говорят за спиной, наблюдают и пытаются принизить достижения.