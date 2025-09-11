Небензя назвал удар Израиля по Катару «вопиющим нападением»

Москва осуждает удар израильской армии по Дохе и считает его «вопиющим нападением», заявил постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС», — сказал Небензя.

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».