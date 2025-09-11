Захарова предупредила Польшу о рисках закрытия границы с Белоруссией
Москва призвала власти Польши пересмотреть решение о закрытии всех КПП на границе с Белоруссией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.
Дипломат напомнила, что Варшава приняла решение о закрытии с 00 часов 12 сентября всех пунктов пропуска на польско-белорусской границе, включая автомобильные и железнодорожные.
«Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче — оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы», — отметила Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена.
Польша закрывает границу с Белоруссией на неопределенный срок
Жертвой политических амбиций действующих властей республики станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес, констатировала Захарова.
«Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки», — резюмировала дипломат.