Захарова предупредила Польшу о рисках закрытия границы с Белоруссией

Москва призвала власти Польши пересмотреть решение о закрытии всех КПП на границе с Белоруссией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что Варшава приняла решение о закрытии с 00 часов 12 сентября всех пунктов пропуска на польско-белорусской границе, включая автомобильные и железнодорожные.

«Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче — оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы», — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена.

Жертвой политических амбиций действующих властей республики станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес, констатировала Захарова.