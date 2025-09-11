В России отреагировали на внесение 5-летнего мальчика в базу «Миротворца»

Решение о внесении пятилетнего россиянина в украинскую базу «Миротворец»* говорит о тотальном правовом нигилизме людей, контролирующих данную площадку. Об этом заявил политолог Павел Селезнев.

Ранее пятилетнего ребенка из России внесли в украинскую базу «Миротворец»*, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные портала. Согласно информации с сайта, в базу попал мальчик Никита, родившийся в мае 2020 года. Его обвинили в том, что он якобы сознательно нарушил государственную границу Украины.

Это решение говорит в первую очередь о тотальном правовом нигилизме людей, контролирующих «Миротворец»*. Любому человеку, хотя бы минимально знакомому с правом, вполне очевидно, что пятилетний ребенок в принципе не может быть субъектом преступления. Также это решение указывает на стремление украинских элит поддерживать градус антироссийских настроений на максимально высоком уровне, близком к фактической дегуманизации противника. Если врагом может считаться даже пятилетний ребенок, то возникает закономерный вопрос: должен ли этот враг рассматриваться как полноценный человек? Именно в русло этой людоедской логики создатели «Миротворца»* пытаются направить украинцев. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

Политолог назвал абсурдной аргументацию решения о внесении ребенка в базу.

«Приведенные аргументы откровенно абсурдны и противоречат, помимо прочего, собственно украинскому законодательству. Речь идет не о правовых аргументах, а об их имитации», - сказал он.

Ранее в базу данных украинского сайта «Миротворец»* повторно попала российская певица Клава Кока.

* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.