Захарова заявила о попытках отменить русскую культуру на Западе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о попытках отменить русскую культуру в странах Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга с журналистами Захарова заявила, что страны Запады пытались отменить русскую культуру, но «попали в собственную ловушку». По словам дипломата, своими действиями они вызвали «взрывной рост интереса» к российским авторам.

«Вот эти вот режимы, которые называются либеральными диктатурами, они попали в собственную ловушку. Они хотели отменить Достоевского - взрывной рост интереса к Достоевскому», — заявила она.

