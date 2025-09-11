Захарова назвала интервью Пугачевой базаром лицемерия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала последнее интервью певицы Аллы Пугачевой «базаром лицемерия». Слова политика приводит РИА Новости.

Ранее 76-летняя Пугачева впервые после отъезда из РФ дала интервью, которое записали в Латвии. В нем певица заявила, что не собиралась уезжать из России, но была вынуждена последовать за мужем. Также она отметила, что не считает себя предательницей Родины, назвав такие обвинения абсурдными.

«Вы знаете, есть произведение, так и называется, которое потом стало расхожей фразой, называется "Ярмарка тщеславия", а это "базар лицемерия"», — прокомментировала это Захарова.

Стало известно, за что на Пугачеву могут завести уголовное дело

Напомним, что после начала СВО певица вместе с мужем и детьми уехали из России в Израиль. Они активно путешествуют по миру, однако основным местом их проживания остается Израиль, поскольку именно там их дети посещают частную гимназию.