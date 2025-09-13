Пушков напомнил Стуббу о супружеском долге после рандеву с Зеленским

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал главе Финляндии Александру Стуббу вернуться к жене после его слов о том, что на неделе он провёл с Владимиром Зеленским больше времени, чем с супругой.

Ироничный пост Пушков опубликовал в своём Telegram-канале, отметив, что такое положение дел мало на что влияет, так как «Зеленский по-прежнему недоволен».

«Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — подчеркнул сенатор.

11 сентября Стубб прибыл с визитом на Украину.

Позже он признался, что на минувшей неделе провёл с Зеленским больше времени, чем со своей женой Сюзанной.