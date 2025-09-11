Захарова назвала прямым варварством политику Запада по уничтожению памятников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прямым варварством проводимую западными странами политику по уничтожению объектов исторического наследия.

Дипломат отметила, что целый ряд европейских стран переживают кризис, связанный с тем, что "на протяжении столетий они заявляли о себе как о лидерах, в том числе и в сфере культуры, но теперь демонстрируют ровно противоположное".