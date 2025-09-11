В Госдуме оценили угрозу масштабных сокращений в России

Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что на российском рынке труда не будет массовых сокращений. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Ранее «Известия» сообщили, что каждая десятая компания РФ планирует сократить штат осенью 2025 года. О таких планах заявили 12 процентов участников опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». Среди причин респонденты называли рост издержек, падение спроса и необходимость повышать зарплаты ключевым кадрам.

Сообщалось, что в первую очередь сокращения могут коснуться работников строительного сектора, поскольку спрос на жилье снижается из-за дорогой ипотеки. Также сокращения могут провести компании, предлагающие консалтинг и B2B-услуги.

Нилов отметил, что в отношении строительной отрасли принимаются новые меры поддержки, работают льготные ипотечные программы. Также начала снижаться ключевая ставка.

«Это дает определенный позитивный прогноз, поэтому массового сокращения в строительной отрасли я не ожидаю», - заявил депутат.

Он добавил, что одни профессии уходят в прошлое, но возникает спрос на новые специальности. «Известия» писали, что набор сотрудников продолжается в оборонно-промышленном комплексе, фармацевтике, кибербезопасности. Одновременно кадровый дефицит сохраняется в IT, логистике, медицине, образовании.