В Госдуме оценили угрозу масштабных сокращений в России

Мария Иванова

Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что на российском рынке труда не будет массовых сокращений. Об этом он рассказал NEWS.ru.

В Госдуме оценили угрозу масштабных сокращений в России
© РИА Новости

Ранее «Известия» сообщили, что каждая десятая компания РФ планирует сократить штат осенью 2025 года. О таких планах заявили 12 процентов участников опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». Среди причин респонденты называли рост издержек, падение спроса и необходимость повышать зарплаты ключевым кадрам.

Сообщалось, что в первую очередь сокращения могут коснуться работников строительного сектора, поскольку спрос на жилье снижается из-за дорогой ипотеки. Также сокращения могут провести компании, предлагающие консалтинг и B2B-услуги.

Нилов отметил, что в отношении строительной отрасли принимаются новые меры поддержки, работают льготные ипотечные программы. Также начала снижаться ключевая ставка.

«Это дает определенный позитивный прогноз, поэтому массового сокращения в строительной отрасли я не ожидаю», - заявил депутат.

Он добавил, что одни профессии уходят в прошлое, но возникает спрос на новые специальности. «Известия» писали, что набор сотрудников продолжается в оборонно-промышленном комплексе, фармацевтике, кибербезопасности. Одновременно кадровый дефицит сохраняется в IT, логистике, медицине, образовании.