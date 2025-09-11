Нидерланды вызвали посла России

Министерство иностранных дел (МИД) Нидерландов вызвало посла России Владимира Тарабрина из-за инцидента с беспилотниками в Польше.

Об этом со ссылкой на главу дипведомства Давида ван Вила сообщает издание Algemen Dagblad.

«Россия не отрицает произошедшего, они лишь говорят, что это не было направлено против Польши. (...) Так или иначе — это основание для вызова посла», — заявил дипломат.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьер-министра Дональда Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.