Путин назвал приоритетную задачу в России

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной национальной задачей улучшение демографии в стране.

Об этом говорится в тексте приветствия к участникам пленарного заседания форума социальных инноваций «Демография 2.0. Перезагрузка», передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что в центре повестки форума находится широкий круг вопросов по теме демографической политики.

«Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей большой многодетной семьи — приоритетная общенациональная задача», — говорится в приветствии.

Президент подчеркнул, что в данном вопросе нужно полностью реализовать потенциал государства, НКО, СМИ, волонтеров и бизнеса.