Лавров прокомментировал удары Израиля по Катару

Удары Израиля по территории Катара вызывают опасения Москвы относительно дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы с глубокой озабоченностью восприняли сообщение об этой акции. Расцениваем ее как грубое нарушение международного права, прежде всего Устава ООН, как посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке», — сказал глава МИД.

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.