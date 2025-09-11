Разговор Путина и Трампа, учения с Белоруссией: главные заявления Пескова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня ответил на вопросы о дате нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, российско-белорусских учениях и риторике Варшавы. Главные заявления Пескова в материале «Рамблера».

Разговор Путина и Трампа

Конкретная дата телефонного разговора президентов России и США пока не определена, но он может быть оперативно согласован. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит «Российская газета».

«Пока нет никаких конкретных договоренностей о дате телефонного контакта. При необходимости такой разговор может быть весьма оперативно согласован. Все каналы для этого имеются», — заметил он.

Российско-белорусские учения

Российско-белорусские военные учения «Запад-2025» являются плановыми, они не нацелены против третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества между Москвой и Минском, также пояснил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России.

«Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что линия сотрудничества между Россией и Белоруссией «абсолютно не является ни для кого секретом» и «всем хорошо известна».

Участие Путина в саммите АТЭС

В ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера ответил и на вопрос о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее.

«Нет, пока это решение не принималось», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Риторика Польши в адрес Москвы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также констатировал, что нет ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы, пишет РИА Новости.

«Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, - ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение», — пояснил он.

Ранее польские власти сообщили, что в воздушном пространстве страны в ночь на 10 сентября оказались беспилотники. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что несколько дронов были сбиты и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел.

В свою очередь официальный представитель избирательного штаба кандидата в президенты Польши Гжегожа Михала Брауна Кристоф Фигура призвал премьер-министра Дональда Туска задуматься над происходящим, и над тем, что Польшу могут пытаться втянуть «в чужую войну».