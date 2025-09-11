В свете истории с дронами на территории Польши ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, — ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение», — заявил он.

Песков добавил, что Кремлю нечего добавить к заявлению Министерства обороны России об «инциденте с дронами» в Польше.

В ночь с 9 на 10 сентября Польша сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию.

Польша сбивала БПЛА ракетами за два миллиона долларов

В российском оборонном ведомстве, комментируя инцидент, заявили, что Вооруженные силы России не собирались наносить удары по польской территории. Помимо этого в Минобороны выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.

Позже МИД РФ указал, что представленные Минобороны России данные опровергают распространяемые Польшей мифы, связанные с «инцидентом с дронами».