Киев не проявил желания мирно урегулировать украинский конфликт.

Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Мы видим, что Украина всеми доступными способами демонстрирует полное отсутствие стремления к какому-либо варианту мирного регулирования», — прокомментировал он позицию украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

Мирошник подчеркнул, что несмотря на якобы стремление Киева к миру, все переговорные раунды, начиная с первой встречи в Стамбуле, сопровождались диверсионными действиями. Он также подчеркнул, что с мая по август из-за ударов Украины пострадало более двух тысяч мирных граждан.

Ранее депутат Государственной Думы Алексей Чепа высказался о сроках нового этапа переговоров по Украине. Он отметил, что новый этап переговоров по урегулированию украинского кризиса возможен только после принятия Зеленским договоренностей, выработанных в Анкоридже.