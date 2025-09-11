Песков: в риторике Варшавы после истории с БПЛА нет ничего нового

В риторике Польши после инцидента с беспилотниками нет ничего нового. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 11 сентября.

«Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, — ничего там нового нет. Эта риторика характерна для практически всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение», — сказал официальный представитель Кремля, которого процитировал ТАСС.

