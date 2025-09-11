Песков: договоренности о дате телефонного разговора Путина и Трампа пока нет

Конкретная дата телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена. Но при необходимости ее оперативно согласуют. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких конкретных договоренностей о дате телефонного контакта", - заявил Песков. "При необходимости такой разговор может быть весьма оперативно согласован. Все каналы для этого имеются", - заверил он.

Ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным на этой или в начале следующей недели.