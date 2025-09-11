Путин назначил посла России в Южном Судане
Новым послом России в Южном Судане стал Александр Космодемьянский. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Космодемьянского Александра Владиславовича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Южный Судан», - говорится в указе.
Другим документом российский лидер освободил от обязанностей по совместительству в Южном Судане посла РФ в Уганде Владлена Семиволоса.
В январе в МИД России анонсировали открытие посольств страны в Южном Судане, а также в Нигере и Сьерра-Леоне, напоминает РЕН ТВ.