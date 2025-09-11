Памфилова отметила, что партии-однодневки не участвуют в выборах

Участие в избирательной кампании этого года принимают 23 политические партии, в числе которых нет партий-однодневок. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Вообще в России 23 партии, - все однодневки ушли, процесс идет, скажем, естественного отбора, - которые имели право участвовать в выборах", - сказала она.

В единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.