Электронное голосование впервые применят в СИЗО

Электронное голосование впервые будет применяться для избирателей, находящихся в СИЗО, его опробуют в восьми учреждениях, где организованы участки. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"В восьми СИЗО города Москвы впервые будет применяться электронное голосование с использованием переносных терминалов. Обсуждали, что это очень удобные приспособления. Надеемся, что [в будущем] у нас будет возможность растиражировать их в более широких масштабах", - сказал Памфилова.

Она уточнила, что находящиеся в СИЗО пока не осуждены, а значит, за ними сохраняется право голосовать на выборах. По ее данным, будут созданы 77 участков в 29 регионах страны. Голосование пройдет 12 сентября, но только на выборах губернаторов и основных выборах депутатов региональных парламентов.