Глава американской администрации Дональд Трамп выступает с поспешными заявлениями о якобы затягивании Россией конфликта на Украине, ничем их не подтверждая.

Так на высказывания президента США отреагировал член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, Дональд Трамп делает поспешные и голословные заявления», — заявил парламентарий, добавив, что Россия, как никто другой, заинтересована в мирных переговорах.

Ранее Трамп заявил, что Москва якобы затягивает процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.