Кадыров высказался по поводу контактов с арабским миром

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что фундамент дружеских отношений с арабскими странами заложил его отец Ахмат-Хаджи Кадыров.

"Вообще-то эти контакты начал не я, а мой отец. Мои сегодняшние отношения с арабским миром – это лишь малая роль, настоящий фундамент заложил Ахмат-Хаджи", — сказал Кадыров в ответ на вопрос, как ему удалось наладить такие важные контакты.

Кадыров заявил, что не хочет лезть в дела племянника Закриева в бывшем «Даноне»

По словам главы Чечни, в начале нулевых его отец провел ряд встреч с лидерами арабских стран и за короткий срок развил с ними дружеские отношения. Кадыров отметил, что несмотря на проблемы, которые были в регионе с терроризмом, и испорченную репутацию чеченцев, арабские страны поверили его отцу и активно поддерживали связь с ним. Рамзан Кадыров неоднократно принимал участие в переговорах президента России Владимира Путина с представителями арабских стран.

Однажды он принял участие в ряде встреч главы государства в ОАЭ и Саудовской Аравии. По словам главы Чечни, многие встречи в этих странах проходили в закрытых режимах, то есть без камер. Кадыров заявил, что ему понравилось отношение стран и Путина друг к другу. Он отметил, что стороны в дружеской атмосфере общались, шутили и понимали друг друга. Чеченский лидер подчеркнул, что испытывал гордость за страну и Путина во время поездки.