Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник допустил, что Украина снизит планку мобилизационного возраста и в итоге дойдет до призыва 15-летних граждан. Его слова приводит ТАСС. По словам Мирошника, сегодня на Украине считают подготовленными тех военных, которые прошли 42 дневную подготовку и были отправлены на передовую. Других ресурсов у Киева нет, отметил он. "Поэтому существенно понижены планки состояния здоровья, возраста. Уж о желании и мотивации человека здесь вообще никто ничего не спрашивает. Поэтому живая сила - это единственный ценз, или единственная вещь, которую Украина может продать в отношениях с Западом. Деньги и вооружение поставляет Запад, а Украина может предоставить только живую силу", - сказал Мирошник. Постепенно снижая планку, на Украине "дойдут и до пятнадцатилетних", которые будут мобилизованы в ВСУ, считает посол. 8 сентября Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских хакеров сообщил, что власти Украины планируют экстренно мобилизовать более 122 тыс. человек из-за провала по всей линии фронта. При этом больше всего людей собираются набрать в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.