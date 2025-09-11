Президент России Владимир Путин послал чёткий сигнал киевскому режиму и западным лидерам относительно того, что отправка европейских войск на Украину приведёт к серьёзному ответу со стороны Москвы.

Об этом пишет американская газета The New York Times, также добавляя, что российский лидер не сомневается в своём военном превосходстве.

«Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину», — говорится в статье.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, Виннице и во Львове.