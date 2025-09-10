Покушение на активиста и сторонника президента США Чарли Кирка показывает глубину раскола в Соединенных Штатах. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель лидера РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Сегодня, 10 сентября, на консервативного политика и активиста Чарли Кирка совершили покушения во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Он получил огнестрельное ранение в шею и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Комментируя это, Дмитриев напомнил, что Кирк является одним из самых ярких консервативных лидеров, который известен своими позитивными высказываниями о России и призывами к диалогу.

«Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в Соединенных Штатах», — добавил глава РФПИ.

Трамп прокомментировал покушение на Чарли Кирка

Ранее покушение на Кирка прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он назвал активиста «отличным парнем» и призвал «молиться за его здоровье».