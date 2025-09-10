Лавров выразил солидарность с Катаром в связи с израильским ударом по Дохе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с премьер-министром Катара, главой МИД страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани выразил солидарность с руководством и народом Катара в связи с израильским ударом по Дохе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора сторон.

"В ходе состоявшегося телефонного контакта министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом Аль Тани глава российского внешнеполитического ведомства выразил солидарность с руководством и народом Катара в связи с израильским ударом 9 сентября по Дохе", - сообщили в МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что была "высказана просьба передать искренние соболезнования родным и близким погибших катарских подданных, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим".

Лавров подтвердил решительное осуждение удара Израиля по Дохе как недопустимого посягательства на суверенитет и территориальную целостность дружественного Катара.

"С российской стороны подтверждено решительное осуждение этой агрессивной акции как грубого нарушения международного права, недопустимого посягательства на суверенитет и территориальную целостность дружественного Катара. Отмечена серьезная опасность израильских действий, которые ведут к дальнейшей дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке", - сообщили в МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, глава МИД Катара подчеркнул признательность за четкую и принципиальную позицию России в поддержку суверенитета эмирата.