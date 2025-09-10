В России ответили на заявление Пугачевой о предательстве Родины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов раскритиковал заявление уехавшей из России эстрадной певицы Аллы Пугачевой о том, что Родина предала ее. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«А кому вообще интересно ее мнение сейчас? Выжившая из ума дама пытается что-то сообщить с той самой манией величия, которая у нее развивалась и поддерживалась на протяжении десятилетия. Неужели у нас больше нечего в нашей культуре обсудить, кроме очередной эпатажной истории?» — сказал Шолохов.

Ранее Алла Пугачева заявила, что не предавала Родину. Она отметила, что училась и работала в России. При этом, по словам певицы, она давно говорила, что может покинуть страну только в одном случае — если Родина ее предаст.

«А она меня предала», — добавила Пугачева.

В августе стало известно, что певица сохранила в России статус индивидуального предпринимателя. Пугачева открыла ИП в декабре 2004 года. Согласно материалам налоговой, основной вид деятельности — художественное творчество. Отмечалось, что у ИП исполнительницы нет заблокированных счетов.