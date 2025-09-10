Действующий французский президент Эммануэль Макрон может в скором времени потерять эту высокую должность, хотя и продолжает цепляться за власть, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков в своем Telegram-канале напомнил, что Макрон назначил уже пятого по счету премьера за полтора года.

«Такого не было никогда за все время существования пятой Республики. Его глубоко ненавидят 85% французов. И этот человек, не способный удержать в руках собственную страну, хочет отправить французские войска на Украину?», – добавил сенатор.

Он предположил, что, скорее, французский народ отправит его в отставку.

Напомним, Елисейский дворец сообщил, что новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню – министр вооруженных сил.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что назначение Лекорню грозит усугублением политического кризиса в стране и ухудшением шаткого положения Макрона.

Макрон поставил антирекорд: Франция на грани революции

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что французский народ устал от действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Сам Макрон заявлял, что скоро изучит возможность назначения нового премьер-министра после того, как парламент выразил вотум недоверия предыдущему главе правительства Франсуа Байру.