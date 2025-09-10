Захарова: иноагенты не мечтают вернуться в Россию
Иностранные агенты, которые желают России развала, променяли «ощущение Родины за стекляшки». Об этом радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что они уже не мечтают вернуться в страну, потому что осознают, что «дорога заказана». По ее мнению, они лишены любых иллюзий и прекрасно понимают свои внутренние эмоции.
Захарова также добавила, что концепция «передачи Японии Курильских островов за компенсацию», которая лоббировалась в России некоторыми группами в 90-е годы, была преступной.
«Только оказавшись здесь, осознаешь, насколько ужасным преступлением это могло бы стать и что мы бы имели сегодня, если бы в 90-е, когда эта идея не просто обсуждалась, но и активно внедрялась внутри нашей страны, — передать острова Японии в обмен на компенсацию, — она была бы реализована», – отметила дипломат.
МИД России в своем Telegram-канале до этого обратил внимание на атаку иностранных агентов в медиапространстве после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о современных международных отношениях и будущем многополярном мире. Речь шла о выступлении руководителя российского внешнеполитического ведомства на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.