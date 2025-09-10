Иностранные агенты, которые желают России развала, променяли «ощущение Родины за стекляшки». Об этом радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что они уже не мечтают вернуться в страну, потому что осознают, что «дорога заказана». По ее мнению, они лишены любых иллюзий и прекрасно понимают свои внутренние эмоции.

Захарова также добавила, что концепция «передачи Японии Курильских островов за компенсацию», которая лоббировалась в России некоторыми группами в 90-е годы, была преступной.

«Только оказавшись здесь, осознаешь, насколько ужасным преступлением это могло бы стать и что мы бы имели сегодня, если бы в 90-е, когда эта идея не просто обсуждалась, но и активно внедрялась внутри нашей страны, — передать острова Японии в обмен на компенсацию, — она была бы реализована», – отметила дипломат.

МИД России в своем Telegram-канале до этого обратил внимание на атаку иностранных агентов в медиапространстве после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о современных международных отношениях и будущем многополярном мире. Речь шла о выступлении руководителя российского внешнеполитического ведомства на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.