Страны Европы не понимают страшных последствий отправки войск на Украину.

Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Есть достаточно таких стран, занимающих оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», — сказал он.

По его словам, Кремлю неизвестно о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по возможности отправки своих военных на Украину.

Ранее хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Страны Запада, состоящие в «коалиции желающих», могут пойти на территориальные уступки России в обмен на ввод на