В Кремле ответили на вопрос о контактах с Польшей

Российская сторона не получала запросов на контакты со стороны Польши. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, поступали ли в Кремль запросы на контакты от руководства Польши.

«Нет, насколько мне известно», — заявил Песков.

В ходе беседы с журналистами представитель Кремля добавил, что инцидент с беспилотниками на территории Польши является провокацией, однако более подробный отчет может дать только Министерство обороны России.

Незадолго до этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Польша намеренно раздувает информационный повод о вторжении БПЛА, чтобы надавить на Россию и добиться введения новых санкций.

По его словам, премьер Польши Дональд Туск является «известным истериком», который действует по принципу «будут дроны – хорошо, не будут – мы их придумаем».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.