В Кремле отказались комментировать инцидент с беспилотниками в Польше

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление польского премьер-министра Дональда Туска о том, что этой ночью российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши.

«Не хотим комментировать. Не в нашей компетенции. Это дело министерства обороны России», — сказал он на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

В среду Туск заявил, что польские военные зафиксировали не менее 23 БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Премьер обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны, отметил он.

Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что Россия специально направила дроны в Польшу. Такого же мнения придерживается украинский президент Владимир Зеленский.

Первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Минск передал Варшаве информацию о заблудившихся БПЛА, что позволило польской стороне быстро отреагировать и поднять свои дежурные силы.