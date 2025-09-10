МИД РФ высказался об ударах Израиля по Катару

Министерство иностранных дел России резко осудило удары Израиля по Дохе, заявив, что подобные действия подрывают международные усилия по поиску путей к миру. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что Катар играет ключевую роль посредника в переговорах между движением ХАМАС и Израилем о прекращении военных действий в секторе Газа. Удары по этой стране, подчеркнули дипломаты, нельзя рассматривать иначе как намеренную акцию против поиска мирных развязок.

В заявлении особо отмечается, что обстрел столицы Катара является грубым нарушением норм международного права и положений Устава ООН.

Ранее в Катаре заявили о праве на удар возмездия по Израилю.

