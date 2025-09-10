Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя обращение главы дипломатии ЕС Каи Каллас к почти пустому залу в Европарламенте по теме финансирования Украины, заявил, что данная ситуация демонстрирует уровень её «авторитета».

«Авторитет» Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины», — написал он в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул Пушков, Каллас не хотят слушать даже поддерживающие «её патроншу» — главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«И когда она обращается к «дорогим членам парламента» перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками. Унизительное и жалкое зрелище», — отметил сенатор.

Ранее в сети была опубликована запись, на которой видно, как Каллас рассказала почти пустому залу в Европарламенте, сколько страны ЕС потратили средств на киевский режим с начала конфликта.