Цены на золото некоторое время назад установили новый мировой рекорд, достигнув отметки в 3700 долларов за тройскую унцию. Спрос на драгметалл в мире огромен, им запасаются как центральные банки крупных государств, так и частные инвесторы. По словам китайских журналистов, на фоне происходящего вызывает удивление ситуация с золотыми запасами России и КНР.

© ФедералПресс

«Золото считается активом, позволяющим избежать рисков, и пользуется широкой популярностью во всем мире», – рассказали авторы китайского издания 360kuai.

В статье говорится, что интерес к золотым резервам Китая, США и России всегда был высок на мировой арене, учитывая их статус постоянных членов Совета Безопасности ООН и ведущих держав. Сравнение их запасов золота привело к неожиданным выводам, в частности, в отношении действий российского президента Владимира Путина.

«Удивительно, насколько велик разрыв в золотых запасах между Китаем, США и Россией», – отмечают в КНР.

США лидируют в мире по объему золотых резервов, храня 8133 тонны драгоценного металла. Россия занимает пятое место с примерно 2330 тоннами по данным на сентябрь 2025 года. Китай находится на шестой позиции с около 2280 тоннами. Китайские журналисты подчеркивают, что такая расстановка сил вызывает вопросы, особенно в отношении РФ.

Путин: Договориться с Украиной будет невозможно

Возникает вопрос, как России, чья экономика не является крупнейшей в мире, удалось аккумулировать столь значительные запасы золота? Ведь еще в начале 2000-х годов российские золотые хранилища были практически пусты. Теперь же Россия опережает Китай, чья экономика сопоставима с американской, по запасам драгоценного металла.

«Глядя на золотые запасы России и Китая, невольно задаешься вопросом, что происходит?» – пишут в КНР.

Аналитики китайского издания подчеркивают, что Россия активно увеличивала свои золотые запасы в течение последних 15 лет, рассматривая их как надежную защиту от внешнего давления. Этот план оправдался, поскольку западным странам не удалось получить доступ к российскому золоту. Китай также наращивал запасы драгоценного металла, но не так стремительно, как Москва, пишет АБН24.

Напомним, Мантуров сообщил о переговорах с Китаем по добыче редкоземельных металлов.