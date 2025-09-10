В сувенирной лавке Белого дома появились монеты с Путиным

В сувенирной лавке при Белом доме в Вашингтоне поступила в продажу лимитированная коллекционная монета «Президенты Трамп и Путин». Об этом сообщает на сайте магазина сувениров White House Gift Shop.

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Монета выпущена в рамках серии «Президенты в истории: США и Россия» и посвящена встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на мирных переговорах на Аляске. Стоимость одного экземпляра составляет 150 долларов, что эквивалентно примерно 15 тысячам рублей. В магазине подчеркнули, что каждая монета находится в специальном защитном пластиковом конверте и имеет уникальный серийный номер.