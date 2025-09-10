Додик попросил Лаврова о помощи

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик обратился с просьбой к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы он помог через ООН закрыть офис верховного представителя по исполнению Дейтонского мирного соглашения в Биг. Об этом заявил Додик по итогам переговоров с Лавровым.

«Я попросил Лаврова через систему ООН помочь закрыть этот самый аппарат высокого представителя, который должен был существовать год, а остался на 30 лет», — передает РИА Новости слова Додика. Он добавил, что верховный представитель создает беспорядок в Боснии и Герцеговине.

Согласно открытым данным, высокий (верховный) представитель по Боснии и Герцеговине (High Representative for Bosnia and Herzegovina) — это должность, созданная в 1995 году для исполнения Дейтонского мирного соглашения после распада Югославии и войны на ее территории. Этот представитель имеет право снимать должностных лиц в БиГ, а также отменять при определенных обстоятельствах решения местных властей.

Лавров: Россия осуждает попытки отстранить Додика от власти

Ранее Милорад Додик уже обращался к российским властям за поддержкой в вопросах, связанных с деятельностью верховного представителя в БиГ, и после приговора суда за неподчинение верховному представителю он продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на аннулирование мандата. Россия неоднократно критиковала судебное преследование Додика и поддерживала его позицию на международной арене.