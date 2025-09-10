Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него может состояться разговор с российским главой Владимиром Путиным на этой или следующей неделе. Об этом политик рассказал во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», — уточнил Трамп в ответ на вопрос о том, когда у него может состояться общение с Путиным.

Вечером 7 сентября Трамп также заявлял, что в ближайшее время хочет поговорить с российским коллегой. До этого Владимир Путин рассказал о договоренности с главой Белого дома при необходимости созваниваться. Президент РФ подчеркнул, что американский лидер знает о его готовности к этим разговорам.

Ранее в Москве заявили, что президенты России и США сумели улучшить отношения двух стран.