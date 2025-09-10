Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию СМИ, дал свою оценку уровню авторитета дипломата Каи Каллас среди других высокопоставленных функционеров Евросоюза. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.

«...Когда она обращается к "дорогим членам парламента" перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками. Унизительное и жалкое зрелище», — подчеркнул Алексей Пушков.

Свой комментарий российский сенатор дал после выступления Каи Каллас в Европарламенте 9 сентября. В тот день на посвященное помощи киевскому режиму мероприятие пришло не более 20 функционеров.

Алексей Пушков добавил, что «авторитет» главы европейской дипломатии соответствует количеству чиновников, которые 9 сентября посетили зал заседаний ради ее доклада.

