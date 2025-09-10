Семь россиян не могут вылететь из Непала из-за беспорядков

Нижегородское представительство министерства иностранных дел готово оказать помощь нижегородцам в Непале, сообщает ИА «НТА-Приволжье». Там начались массовые протесты, которые привели к беспорядкам и отставке властей. Министерство ведет ежедневный мониторинг ситуации в Непале. Безопасность в Катманду сейчас обеспечивает армия Непала, веден комендантский час. Среди пострадавших в беспорядках нет граждан России. По информации российского посольства, в Непале находятся около 400 россиян — неизвестно, есть ли среди них нижегородцы. Однако представительство МИД готово оказать нуждающимся помощь и предоставить консультацию. Россиянам, находящимся в Непале, настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей и соблюдать указания непальских властей. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Китай вводит безвизовый режим для россиян с 15 сентября.

