МИД России призвал к мирному разрешению ситуации в Непале, в котором начались массовые протесты из-за запрета соцсетей.

В своем сообщении дипломатическое ведомство призвало к разрешению ситуации в рамках правового поля. Кроме того, МИД РФ назвал Непал дружеской страной.

«В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале, где начиная с 8 сентября имеют место массовые уличные протесты, переросшие в беспорядки, в результате которых есть погибшие и раненые. Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране», — сказано на сайте ведомства.

Что известно о протестах в Непале

Напомним, что ранее в Непале вспыхнули массовые беспорядки из-за запрета социальных сетей. В процессе начались столкновения протестующих с полицией — в результате погибло 19 человек. Позже премьер-министр страны объявил об отставке, а запрет соцсетей был отменен.