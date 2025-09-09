Россия выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в Непале в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале, где начиная с 8 сентября имеют место массовые уличные протесты, переросшие в беспорядки, в результате которых есть погибшие и раненые. Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране", - подчеркнули в МИД РФ.

Что известно о протестах в Непале

Обстановка вокруг посольства России

Обстановка вокруг посольства России в Непале остается спокойной, россиян среди пострадавших при беспорядках в этой стране нет, говорится в сообщении дипведомства.

"По имеющейся информации, граждан Российской Федерации среди пострадавших нет. Обстановка вокруг посольства России в Катманду остается спокойной", - отмечается в тексте.

Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки, подчеркнули в дипведомстве.