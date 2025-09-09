Лаврова призвали добиться честного расследования убийства Круглова на Burning Man

Правозащитник Иван Мельников обратился к главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой добиться справедливого расследования убийства россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man, который ежегодно проходит в США. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

© МИД РФ

По его данным, общественник попросил министра потребовать от Государственного департамента США разобраться в случившемся. Он уверен, что расправа с Кругловым могла быть совершено на почве «национальной принадлежности». Мельников добивается передачи расследования в федеральную юрисдикцию полиции США — сейчас делом занимается офис шерифа округа Першинг, следует из публикации.

Тело Круглова нашли ночью 30 августа около 21:00 (7:00 по московскому времени — прим. «ВМ») в кульминационный момент фестиваля, когда подожгли высокую деревянную скульптуру в форме человека, расположенную в центре фестивальной площадки в Блэк-Рок-Сити. Позже блогер София Щербакова рассказала, что на мероприятии произошла странная встреча с «женщиной в красном платье».